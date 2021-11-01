Супружеская пара погибла в серьезном ДТП на кузбасской трассе

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Авария с участием трех автомобилей произошла в Кемеровской области. В результате инцидента погибла семейная пара.

Накануне в социальных сетях появились кадры серьезного ДТП. Кузбассовец, выложивший данные снимки, рассказал, что в аварии участвовало три машины. Пассажир и водитель одной из них, супружеская пара, погибли после столкновения с автомобилем КамАЗ.


В пресс-службе Управления ГИБДД по Кузбассу сообщили, что ДТП произошло на 61 километре автодороги "Подъезд к городу Томску" на трассе Юрга-Томск. Молодой юргинец, 23-летний студент, управляя автомобилем KIA Rio, не справился с управлением при перестроении и столкнулся со встречным автомобилем Hyundai Solaris, вследствие чего тот совершил столкновение с КамАЗом. В результате ДТП погибли находившиеся в машине жители Юрги: 66-летний водитель и его 60-летняя жена.


В отношении молодого человека, находившегося за рулем KIA Rio, было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание, которое может ждать виновника ДТП, составляет семь лет лишения свободы.

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