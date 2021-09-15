Супруги из Новокузнецка отсудили у УК более 100 000 рублей за испорченную из-за потопа квартиру

0
Фото:  

Затопление квартиры по вине управляющей организации в южной столице Кузбасса обернулось судебным разбирательством.

Семейная пара из Новокузнецка попала в неприятную ситуацию: их жилище затопило из-за протечек через межпанельные швы с козырька магазина, который примыкает с наружной стены квартиры. Причем топило квартиру не один раз.

— В результате частого попадания воды и влаги был причинен вред имуществу: повреждено напольное покрытие — ламинат, потребовался восстановительный ремонт, — рассказали в региональном УФССП.

Выяснилось, что залив произошел по вине УК, которая не следила за состоянием общедомового имущества. Владельцы испорченной жилплощади подали иск в суд.


По результатам рассмотрения дела Центральный районный суд Новокузнецка обязал УК заплатить собственникам 119 тыс. рублей за ущерб, причиненный затоплением зала. Тем не менее руководитель организации не спешил платить, поэтому приставы начали взыскания с банковских счетов должника. Только после этого ущерб был возмещен.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28939

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined