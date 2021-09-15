Супруги из Новокузнецка отсудили у УК более 100 000 рублей за испорченную из-за потопа квартиру

Семейная пара из Новокузнецка попала в неприятную ситуацию: их жилище затопило из-за протечек через межпанельные швы с козырька магазина, который примыкает с наружной стены квартиры. Причем топило квартиру не один раз.

— В результате частого попадания воды и влаги был причинен вред имуществу: повреждено напольное покрытие — ламинат, потребовался восстановительный ремонт, — рассказали в региональном УФССП.

Выяснилось, что залив произошел по вине УК, которая не следила за состоянием общедомового имущества. Владельцы испорченной жилплощади подали иск в суд.

По результатам рассмотрения дела Центральный районный суд Новокузнецка обязал УК заплатить собственникам 119 тыс. рублей за ущерб, причиненный затоплением зала. Тем не менее руководитель организации не спешил платить, поэтому приставы начали взыскания с банковских счетов должника. Только после этого ущерб был возмещен.