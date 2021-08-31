Супруги из Кузбасса нашли в своем доме спящего незнакомца

Супружеская пара из Мариинска обратилась к правоохранителям, сообщив, что в их доме заперся неизвестный, а сами хозяева жилища не могут попасть внутрь.

Инцидент произошел в частном секторе. Горожане вернулись домой и обнаружили, что не могут зайти в помещение, поскольку туда проник неизвестный и закрыл дверь изнутри. Как оказалось, злоумышленник заперся на веранде частного дома.

— По предварительной информации, молодой человек проник на веранду через незапертую входную дверь, после чего, закрывшись на щеколду, лег спать. Прибывшие хозяева разбудили незваного гостя, который отказался впустить их в жилище, — рассказали в областной Росгвардии.

Забравшийся в чужой дом 21-летний рецидивист был пьян. Стражи порядка вынудили непрошеного гостя открыть дверь, а затем задержали его дня дальнейших разбирательств.