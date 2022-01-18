Супруга губернатора Кузбасса заразилась коронавирусом

Накануне жена губернатора Кузбасса Анна Цивилева получила положительный тест на коронавирус.
— Я заболела. Сдала ПЦР и получила положительный тест на COVID, — написала Цивилева в своем Instagram-аккаунте.
Ранее стало известно, что губернатор заболел коронавирусной инфекцией .
Сейчас супруги переносят заболевание в легкой форме и продолжают свою работу из дома.
В октябре 2020 года Анна и Сергей Цивилевы уже уходили на удаленный режим работы в связи с заражением коронавирусом.
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