Супермаркет крупной торговой сети прекратил работу в Кемерове по решению суда

Как сообщается, решение о запрете деятельности магазина принял Арбитражный суд Кемеровской области. Он же признал, что нежилое здание было самовольно реконструировано под торговый объект. В результате от владельца потребовали привести постройку в соответствие с техническим паспортом. До этого момента супермаркет будет закрыт, а входы и выходы опечатаны.

В пресс-службе УФССП по Кемеровской области журналисту AVOKADO рассказали, что указанный магазин расположен на Металлплощадке.

Помимо этого, осведомленный источник сообщил, что речь идет о супермаркете, принадлежащем крупной торговой сети "Пятерочка".