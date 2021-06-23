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Супермаркет крупной торговой сети прекратил работу в Кемерове по решению суда

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В кузбасской столице приставы опечатали здание, в котором находится супермаркет, принадлежащий крупной торговой сети.

Как сообщается, решение о запрете деятельности магазина принял Арбитражный суд Кемеровской области. Он же признал, что нежилое здание было самовольно реконструировано под торговый объект. В результате от владельца потребовали привести постройку в соответствие с техническим паспортом. До этого момента супермаркет будет закрыт, а входы и выходы опечатаны.


В пресс-службе УФССП по Кемеровской области журналисту AVOKADO рассказали, что указанный магазин расположен на Металлплощадке.


Помимо этого, осведомленный источник сообщил, что речь идет о супермаркете, принадлежащем крупной торговой сети "Пятерочка".

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