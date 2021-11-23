Сегодня, 23 ноября, в социальных сетях появилась фотография супа, в котором плавают белые личинки насекомых. Автор фото заявил, что сделал снимок в столовой одного из учебных заведений в городе Березовский.

‒ Кто знает, куда жаловаться? ‒ поинтересовался березовчанин в подписи к фотографии.

Горожане в комментариях возмутились наличием насекомых в поданном блюде.

‒ Дожились, они теперь наших детей еще кормят опарышами (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ написали пользователи.

Корреспондент AVOKADO обратился за комментарием в учебное заведение. Руководство учреждения сообщило, что по данному инциденту уже идут разбирательства: продукты, из которых состоит блюдо, были отозваны и переданы на проверку в Роспотребнадзор. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.