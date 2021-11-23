Суп с "опарышами": учащиеся в Кузбассе пожаловались на питание в столовой

2
Фото:  

Молодые жители Кемеровской области сообщили, что в их обеде плавали подозрительные личинки.

Сегодня, 23 ноября, в социальных сетях появилась фотография супа, в котором плавают белые личинки насекомых. Автор фото заявил, что сделал снимок в столовой одного из учебных заведений в городе Березовский.

‒ Кто знает, куда жаловаться? ‒ поинтересовался березовчанин в подписи к фотографии.

Горожане в комментариях возмутились наличием насекомых в поданном блюде.

‒ Дожились, они теперь наших детей еще кормят опарышами (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ написали пользователи.

Корреспондент AVOKADO обратился за комментарием в учебное заведение. Руководство учреждения сообщило, что по данному инциденту уже идут разбирательства: продукты, из которых состоит блюдо, были отозваны и переданы на проверку в Роспотребнадзор. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31298

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined