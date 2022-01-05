Сугробы на обочинах закрыли обзор кемеровским автомобилистам

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Жители кузбасской столицы обратили внимание на сугробы на обочинах. Они отметили, что из-за снега не могут рассмотреть проезжую часть, из-за чего может произойти ДТП.

Кемеровчане рассказали, что очищенный с дорог снег остается на обочине и закрывает видимость автомобилистам. Они отметили, что неугодная снежная куча расположена на улице Ворошиловой, 20, на участке, где выезд из двора.


При этом автор указал, что возле описываемой территории расположен перекресток и из-за снежных нагромождений у водителей и пешеходов нет возможности следить за проезжающим транспортом. Аналогичная ситуация возникла и на проспекте Ленина, чуть ниже проспекта Ленинградского, заявили очевидцы.

– Кучи снега такие, что ни машины, ни взрослых и уж тем более детей, не видно, – сообщили жители в комментариях.

Жители областного центра обратили внимание, что подобная проблема имеет сезонный характер и возникает каждый год после наступления зимы в регионе.

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