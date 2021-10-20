Суды в Кузбассе за неделю назначили штрафы на 75 тысяч рублей за нарушения мер по COVID-19

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На прошлой неделе на предприятиях в Кемеровской области прошли проверки соблюдения противоэпидемических мер, связанных с распространением коронавируса. По итогу были назначены санкции.

По данным Роспотребнадзора, с 11 по 17 октября сотрудники надзорного ведомства проверили 37 различных предприятий, в числе которых были, школы, детские сады, компании из сферы общепита, промышленности, транспорта и так далее.


В результате были выявлены факты нарушения действующих правил, направленных на борьбу с пандемией коронавируса. Например, отсутствие антисептика на входах в помещения, несоблюдение масочного режима сотрудниками, необеспечение уборки и дезинфекции.


В результате по решению судов, рабочую деятельность приостановили три предприятия, еще три получили штрафы на общую сумму 75 тысяч рублей.

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