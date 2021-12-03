Суды в Кузбассе вынесли штрафы на десятки тысяч рублей за нарушение мер против COVID-19

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Наказание в виде штрафов на более чем 80 тысяч рублей было вынесено в отношении хозяйствующих субъектов Кемеровской области за минувшую неделю.

Согласно данным регионального Роспотребнадзора, за период с 22 по 28 ноября 2021 года была проведена проверка 47 субъектов, таких как предприятия торговли, сферы услуг, общественного питания, дошкольных и школьных учреждений и других.


По результатам проверки были выявлены нарушения, в числе которых не обеспечение масочного режима, снабжения сотрудников масками, контроля за температурой работников. Кроме того, на некоторых предприятиях не обеспечивалась мойка и дезинфекция тележек и корзин для товаров, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кузбассу.


Суды приостановили деятельность двух хозяйствующих субъектов, а также вынесли три постановления о назначении штрафа на сумму 82 500 рублей.

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