Судебный пристав погиб на дне ущелья в горах на юге Кузбасса

В социальных сетях появилась информация о том, что 36-летний беловчанин, являвшийся сотрудником федеральной службы судебных приставов, погиб в горах Кузнецкого Алатау. По словам пользователей Сети, мужчина проводил по горному склону Поднебесных Зубьев группу детей и сорвался в ущелье.

В Агентстве по защите населения и территории Кузбасса журналисту AVOKADO сообщили, что такой инцидент действительно имел место. Тело кузбассовца остается в ущелье, сейчас на место вылетел вертолет со спасателями. На момент написания данной новости операция по подъему скончавшегося беловчанина продолжается.

Кроме того, в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области корреспонденту AVOKADO подтвердили, что погибшим является пристав из города Белово.

Обстоятельства произошедшего выясняются.