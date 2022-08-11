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Судебный пристав погиб на дне ущелья в горах на юге Кузбасса

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Работник УФССП по Кемеровской области скончался при падении с высоты в популярном у туристов месте.

В социальных сетях появилась информация о том, что 36-летний беловчанин, являвшийся сотрудником федеральной службы судебных приставов, погиб в горах Кузнецкого Алатау. По словам пользователей Сети, мужчина проводил по горному склону Поднебесных Зубьев группу детей и сорвался в ущелье.


В Агентстве по защите населения и территории Кузбасса журналисту AVOKADO сообщили, что такой инцидент действительно имел место. Тело кузбассовца остается в ущелье, сейчас на место вылетел вертолет со спасателями. На момент написания данной новости операция по подъему скончавшегося беловчанина продолжается.


Кроме того, в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области корреспонденту AVOKADO подтвердили, что погибшим является пристав из города Белово.


Обстоятельства произошедшего выясняются.

Да!
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