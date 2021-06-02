В среду, 2 июня, состоялось заседание в Заводском районном суде Кемерова, в ходе которого судья объявил о начале реплик.
— На прениях все выступили. Переходим к репликам, — цитирует судью Николая Быданцева ТАСС.
На этапе прений гособвинитель попросил приговорить восьмерых обвиняемых по уголовному делу к лишению свободы сроком до 14,5 лет. Руководитель компании, обслуживавшей системы противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко частично признал вину.
Ранее адвокаты пожарных Андрея Бурсина и Сергея Генина заявили о невиновности своих подзащитных, обвиняемых в халатности.
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