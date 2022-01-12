Суд запретил включать музыку в кузбасском кафе

Жительница многоквартирного дома в Прокопьевске обратилась в суд с жалобой на шум, который исходил от кафе. Выяснилось, что в заведении слишком громко включали музыку во время проведения торжественных мероприятий, чем нарушали законодательство.

"При проведении проверки <...> были выявлены нарушения санитарно - эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений: эквивалентный уровень звука в жилой комнате при проведении торжества в кафе с использованием музыкального оборудования не соответствовал требованиям СанПин", ‒ сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Суд привлек юридическое лицо к ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ. Наказанием стала приостановка музыкального сопровождения в кафе при проведении торжеств на 30 суток. Приставы будут регулярно проверять соблюдение судебного решения.