Суд запретил работу водоразборной колонки в Кузбассе из-за колиформных бактерий

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В Кемеровской области суд вынес решение приостановить эксплуатацию опасной для здоровья водоразборной колонки, в которой специалисты нашли вредные бактерии.

Согласно данным суда, колонка расположена в Мариинске около дома № 60 по улице Ленина. 16 августа на объекте была взята проба воды, в которой эксперты Роспотребнадзора обнаружили термотолерантных колиформных бактерий в количестве 15 колониеобразующих

единиц (КОЕ) в 100 мл воды. При этом норма предполагает, что в таком объеме жидкости данных микроорганизмов быть не должно.


Концентрация бактерий оказалась потенциально опасной для здоровья потребителей, в связи с чем материалы проверки были направлены в суд. Представители ООО "Горводоканал" оспаривать обстоятельства административного дела не стали.


В результате суд запретил эксплуатацию колонки с 20 августа на 90 суток. За это время выявленные нарушения планируется устранить, сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.

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