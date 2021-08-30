Суд запретил работу водоразборной колонки в Кузбассе из-за колиформных бактерий

Согласно данным суда, колонка расположена в Мариинске около дома № 60 по улице Ленина. 16 августа на объекте была взята проба воды, в которой эксперты Роспотребнадзора обнаружили термотолерантных колиформных бактерий в количестве 15 колониеобразующих

единиц (КОЕ) в 100 мл воды. При этом норма предполагает, что в таком объеме жидкости данных микроорганизмов быть не должно.

Концентрация бактерий оказалась потенциально опасной для здоровья потребителей, в связи с чем материалы проверки были направлены в суд. Представители ООО "Горводоканал" оспаривать обстоятельства административного дела не стали.

В результате суд запретил эксплуатацию колонки с 20 августа на 90 суток. За это время выявленные нарушения планируется устранить, сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.