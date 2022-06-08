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Суд запретил кузбассовцу перевозку пассажиров после авиакрушения

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Житель одного из городов Кемеровской области потерял право на коммерческую перевозку людей после того, как при крушении самолета серьезно пострадал пассажир.

Еще в 2021 году Кемеровская транспортная прокуратура обнаружили в одной из социальных сетей аккаунт, предлагавший платные полеты на самолетах "СУРА", "Аэропракт 22" и "Л-145". В частности, неустановленные лица предлагали пассажирам "порулить в небе". Выяснилось, что одно судно принадлежало жителю Мариинска, еще одно ‒ компании, которую он же и учредил. Суд запретил деятельность аккаунта на территории страны. Мариинец же заявил, что не осуществлял на самолетах коммерческие перевозки.


В январе 2022 года кузбассовец перевозил на борту "Аэропракт 22" пассажира и допустил нарушения правил безопасности. Самолет потерпел крушение в Алтайском крае, здоровью пассажира был нанесен тяжкий вред, сообщают в пресс-службе Мариинского городского суда.


Суд запретил мариинцу и его компании осуществлять коммерческую перевозку пассажиров. При этом иск в отношении самолета-амфибии "Л-145" был возвращен прокурору, так как не нашлось документов, которые бы подтверждали его принадлежность ответчику.


Решение на сегодняшний день не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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