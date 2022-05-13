Суд запретил часть работ на кузбасской шахте из-за угрозы жизни горняков

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В Кемеровской области по результатам проверки сотрудники Ростехнадзора выявили в одной из местных шахт серьезные нарушения. Из-за опасности для горняков по решению суда работы частично остановились.

Как уточнили журналисту AVOKADO в пресс-службе УФССП по Кемеровской области, речь идет о шахте "Сибирская" в городе Полысаево, где приставы приостановили работы по проведению путевого ствола на опасном производственном объекте сроком на 30 суток. За это время собственникам необходимо устранить следующие нарушения:

  • было нарушено крепление забойной части южного путевого ствола с вывалом горной массы в рабочее пространство забойной части выработки;
  • не осуществлялся контроль расчетного уровня пожарного запаса воды в пожарном резервуаре поверхностной противопожарной насосной станции южных стволов с выводом информации на пульт горного диспетчера шахты;
  • не осуществлялся контроль работы противопожарных насосов поверхностной противопожарной насосной станции южных стволов.

В совокупности погрешности представляли серьезную угрозу жизни и здоровью горняков, в связи с чем Ленинск - Кузнецкий городской суд признал юридическое лицо виновным за "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Об административной ответственности в случае неповиновения собственник предупрежден.

Да!
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