Суд закрыл участки на кузбасском разрезе из-за грубых нарушений

Инспекторы Ростехнадзора нагрянули на разрез в Прокопьевском районе с проверкой и нашли список нарушений, угрожающих безопасности горняков. В частности, опасные зоны не были огорожены, на таких участках отсутствовали предупредительные знаки. Не подготовлены документы по устранению опасных зон и условия безопасной работы на этих участках.

— Ведение горных работ в профильных линиях осуществлялось с нарушением основных параметров системы отработки, к которым относятся высота уступа, ширина предохранительной бермы, ширина рабочей площадки, — рассказали в кузбасском УФССП.

Так, эти допущения могли обернуться аварией в случае обвала породы на горняков.



Прокопьевский районный суд признал предприятие виновным по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов") и запретил вести работы по вскрыше и добыче в профильных линиях разреза на 90 суток.



По решению суда приставы наведались на объекты и опечатали их, а также предупредили руководство об ответственности за досрочное возобновление работ.