Суд закрыл работавшую в антисанитарии шаурмичную в кузбасском городе

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В Кемеровской области по решению суда закрылось место общепита, где инспекторы нашли кишечную палочку.

Сотрудники Роспотребнадзора нагрянули с проверкой в одно из мест общественного питания в Мысках и обнаружили целый перечень нарушений санитарных требований. Так, хранившееся на месте сырье не имело документов, а на маркировках не стояла дата изготовления, не велся производственный контроль.

— При изготовлении кулинарных изделий не была обеспечена последовательность и поточность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала, — рассказали в областном УФССП.

На месте сбора заказов не было антисептиков, посетители и сотрудники мыли руки в одной раковине, а в смывах со стола, весов и ножа нашли кишечную палочку. Все это могло нанести вред здоровью и жизни людей, в связи с чем дело дошло до суда.


В результате ИП был привлечен к отвественности по ст. 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения"), по решению суда приставы опечатали заведение на 90 суток.


Осведомленный источник сообщил Avoka.do, что речь идет предположительно о шаурмичной.

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