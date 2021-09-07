Суд закрыл литейный цех на новокузнецком заводе

Ростехнадзор провел проверку на новокузнецком заводе и выявил ряд грубых нарушений в литейном цехе. Часть из них были обнаружены еще в 2017 году, однако до сих пор не устранены. Например, на заводе не было контроля за техническим состоянием поврежденных конструкций сооружений, отсутствовало усиление плит покрытия страховочными балками, кровля без ремонта и нащельников.

— Данные нарушения представляли непосредственную угрозу жизни и здоровью работников завода, т. к. могли привести к разрушению сооружений и технических устройств, аварии и гибели людей, — сообщили в региональном УФССП.

В результате юрлицо признано виновным по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (Нарушение требований промышленной безопасности), приставы приостановил работу цеха на 90 суток.