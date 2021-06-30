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Суд закрыл кузбасское кафе на три месяца из-за угрозы пищевых отравлений

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Опасные нарушения, выявленные в точке общепита в Междуреченске, стали причиной простановки работы заведения на продолжительный срок.

Проверка, при проведении которой бизнесмена уличили в нарушении санитарных норм, была проведена сотрудниками Роспотребнадзора, а прибыли они в заведение, чтобы выяснить, устранил ли владелец кафе все недочеты, которые стали причиной для привлечения индивидуального предпринимателя к административной ответственности в виде приостановления деятельности по оказанию услуг ранее.


Таким образом, в ходе мероприятия было установлено, что колодец, используемый сотрудниками общепита, не соответствует нормам; помещения кафе были установлены без учета последовательности технологических процессов; на участке, где готовые блюда порционировали, отсутствовала бактерицидная лампа, однако присутствовала в обеденном зале, но эксплуатировалась с нарушением инструкции.


Выявлено было и то, что в организации отсутствовали средства дезинфекции, маркировка инвентаря, документация для производства пищевой продукции. Вместе с этим, сотрудников не проверяли на заболевание различными инфекциями, одна из работниц и вовсе не прошла гигиеническую подготовку.


Нарушения, установленные в работе заведения, могли стать причиной возникновения инфекционных, а также пищевых отравлений, уточнили в пресс-службе УФССП Кузбасса.


Соответствующие материалы были направлены в Междуреченский городской суд, где бизнесмена признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). В качестве наказания ему назначили приостановление деятельности сроком на 90 суток.

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