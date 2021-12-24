Суд закрыл кемеровскую пекарню из-за грызунов и насекомых

Надзорный орган провел проверку на одном из кемеровских предприятий по производству выпечки. Выяснилось, что руководство организации пренебрегало требованиями санитарного законодательства.
В помещении были выявлены следы жизнедеятельности насекомых и грызунов, являющихся разносчиками серьезных инфекций. Кроме того, проверяющих смутили грязные полы и плесень, которая разрослась в помещениях моечной.
На предприятие составили административный протокол, суд приостановил деятельность пекарни на 60 суток, сообщила пресс-служба областного УФССП.
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