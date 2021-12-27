Суд заблокировал Instagram-аккаунт об авиапрогулках над Кемеровом

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Правоохранители ограничили доступ к одной из страниц в Instagram, владельцы которой предлагали жителям кузбасской столицы "порулить" самолетом.

Нарушающий законодательство аккаунт был обнаружен кемеровской транспортной прокуратурой. На странице в Instagram, на которую были подписаны более 3,5 тысячи пользователей, была размещена информация о прогулочном полете над кузбасской столицей. За плату желающие могли не только подняться на самолете в небо, но и взять контроль судном на себя под контролем опытного пилота.

"Вместе с тем на законных основаниях управлять самолетом могут только лица, получившие в установленном порядке соответствующее свидетельство (приказ Минтранса России от 12.09.2008 № 147). Нарушение порядка допуска к выполнению полетов воздушных судов является деянием, за которое статьей 11.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность", ‒ сообщают в пресс-службе ведомства.

Кроме того, информация о полетах с возможностью "порулить" является запрещенной. По иску правоохранителей Центральный районный суд Кемерова вынес решение об ограничении доступа к аккаунту.

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