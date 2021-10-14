Суд взыскал с новокузнецкой УК компенсацию за страдания ребенка

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Управляющая компания в Новокузнецке выплатила компенсацию морального вреда несовершеннолетней, пострадавшей в подъезде собственного дома.

Сообщается, что девочка находилась на лестничной площадке первого этажа и ждала, пока мать спустится к ней на лифте. В этот момент на несовершеннолетнюю рухнула доска, которой были закрыты трубы водопровода.

‒ После удара ребенок упал на колени, с нее слетели очки, она стала сильно плакать. Оказалось, что доски были не прикручены, ‒ сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

После проведения экспертиз выяснилось, что вред здоровью причинен не был. Однако девочка получила ушиб мягких тканей головы, в связи с чем испытывала физическую боль и стресс.


Прокуратура направила в суд требования по взысканию с управляющей компании "Почин-Ж" в пользу ребенка 20 тысяч рублей. Суд полностью удовлетворил требования прокурора.

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