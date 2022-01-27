Суд взыскал с кузбасского завода почти миллионный долг по заработной плате

Суд рассмотрел 13 исков от работников машиностроительного завода в Кузбассе. Сотрудники предприятия не получили зарплату вовремя и обратились в трудовую инспекцию. Общая сумма долга перед ними составила почти 1 млн рублей.

Правоохранители выдали должнику постановление о взыскании средств с банка или иной кредитной организации. Задолженность по заработной плате в пользу 13 сотрудников взыскана в полном объеме, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Исполнительные производства завершились фактическим исполнением.