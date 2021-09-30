В четверг, 30 сентября, в 14:00 суд начнет оглашать приговор по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.

В ходе заседания поставят точку с обвинением экс-гендиректора компании-собственника сгоревшего ТРЦ Юлии Богдановой, техдиректора Георгия Соболева, представителя управляющей компании ТРЦ Надежды Судденок, сотрудников организации, отвечавшей за противопожарную сигнализацию, Игоря Полозиненко и Александра Никитина, пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина, а также охранника Сергея Антюшина.

Гособвинение запрашивает для фигурантов от пяти до 14,5 года лишения свободы в зависимости от роли каждого они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушении требований пожарной безопасности, халатности.

Напомним, рассматривать дело будет Заводский районный суд в помещении Ленинского районного суда, которое вмещает большое количество посетителей.

Пожар, унесший жизни 60 человек, произошел в ТРЦ "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года.