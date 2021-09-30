Суд вынесет приговор по первому делу о пожаре в кемеровской "Зимней вишне"

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В кузбасской столице пройдет судебное заседание, на котором вынесут приговор фигурантам первого уголовного дела о трагедии в крупном ТРЦ.

В четверг, 30 сентября, в 14:00 суд начнет оглашать приговор по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.


В ходе заседания поставят точку с обвинением экс-гендиректора компании-собственника сгоревшего ТРЦ Юлии Богдановой, техдиректора Георгия Соболева, представителя управляющей компании ТРЦ Надежды Судденок, сотрудников организации, отвечавшей за противопожарную сигнализацию, Игоря Полозиненко и Александра Никитина, пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина, а также охранника Сергея Антюшина.


Гособвинение запрашивает для фигурантов от пяти до 14,5 года лишения свободы в зависимости от роли каждого они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушении требований пожарной безопасности, халатности.


Напомним, рассматривать дело будет Заводский районный суд в помещении Ленинского районного суда, которое вмещает большое количество посетителей.


Пожар, унесший жизни 60 человек, произошел в ТРЦ "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года.

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