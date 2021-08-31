Суд вынесет приговор экс-директору ПАТП в Новокузнецке за нецелевое расходование бюджетных денег

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Бывший директор новокузнецкого ПАТП ответит перед судом за трату бюджетных средств на непредусмотренные для этого цели.

Директор пассажирского автотранспортного предприятия в южной столице Кузбасса обвиняется по п. "б" ч.2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств, совершенное в особо крупном размере). По информации СК, еще в первой половине 2019 года 51-летний гендиректор ПАТП получил в распоряжение из новокузнецкого бюджета деньги, которые должны были пойти на затраты по перевозке пассажиров общественным транспортом. Данное положение закреплялось муниципальным контрактом.


Подрядчики, занимающиеся перевозкой людей по договору с предприятием, должны были получить целевую субсидию полностью. Тем не менее часть денег бывший руководитель ПАТП потратил на иные нужды.

— <...> порядка 8 млн он израсходовал на нужды предприятия: приобретение горюче-смазочных материалов, ремонт помещения, выплату заработной платы и другое, — рассказали в СУ СКР по Кузбассу.

Эксперт определили сумму ущерба, которую обвиняемый возместил, сознавшись в содеянном. Теперь руководитель компании предстанет перед судом.

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