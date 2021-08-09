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Суд вынес решение по одному из закрытых кемеровских ТЦ

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В прокуратуре перечислили нарушения, из-за которых в мае закрылся кемеровский торговый центр "Маяк". До их устранения работа объекта возобновлена не будет.

В мае этого года надзорные органы нашли в ТЦ "Маяк" на проспекте Химиков 41 в Кемерове ряд нарушений пожарной безопасности, что могло стать угрозой для жизни и здоровья посетителей.

– В здании не функционируют автоматическая пожарная сигнализация, автоматическая установка пожаротушения, система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре, – рассказали в облпрокуратуре.

Ленинский районный суд Кемерова удовлетворил требования прокуратуры о приостановке деятельности ТЦ. Теперь, согласно решению суда, эксплуатация здания запрещена до устранения нарушений. Крайний срок исправления ситуации — до 31 января 2022 года.


Напомним, "Маяк" закрылся на неопределенный срок из-за нарушений пожарной безопасности, а часть объекта попала на продажу.

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