Центральный районный суд города Кемерово вынес решение по делу о повторном закрытии крупного ТЦ "Лапландия".

Из документов, которые появились на сайте государственных органов власти следует, что прокурор направил иск о приостановлении деятельности торгового центра в интересах неопределенного круга лиц.

Ответчиком в деле выступил собственник издания, которым является АО "АМК-Фарма". В тексте сообщения указано, что суд удовлетворил иск прокуратуры и 18 июня принял решение о приостановлении деятельности крупного комплекса.

Ранее редакция Avokado сообщала, что кемеровская "Лапландия" закрылась на неопределенный срок