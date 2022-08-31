Суд вынес приговор пытавшемуся скрыться в Кемерове убийце подростка

Инцидент произошел 7 марта 2021 года в Новосибирске. Местный житель, 20-летний юноша, нанес своей 17-летней сожительнице не менее 50 ударов ножом. В момент преступления новосибирец находился под действием наркотиков. От полученных ран девушка скончалась на месте. Злоумышленник похитил из квартиры деньги, ноутбук и телефон на общую сумму в 56 тысяч рублей. Затем юноша отправился в Кемерово к своей знакомой, где и был задержан полицией.

Сегодня, 31 августа, Новосибирский областной суд вынес приговор молодому человеку. За убийство с особой жестокостью и хищение новосибирец получил 15 лет лишения свободы, сообщили журналисту AVOKADO в пресс-службе суда. Отбывать срок юноша будет в колонии строгого режима.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что прокуратура сообщила подробности убийства девочки-подростка сбежавшим в Кузбасс юношей.