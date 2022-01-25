Суд вынес приговор призывавшему к убийству евреев кузбассовцу

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Мужчина из Кемеровской области получил срок за призывы к насилию над гражданами еврейской национальности.

Установлено, что 34-летний кузбассовец испытывал ненависть к евреям и был приверженцем соответствующей идеологии. Мужчина разместил на платформе YouTube ролик со своим участием, на котором призывал широкий круг лиц к расправе над представителями еврейской национальности. Закон расценивает подобные действия как экстремистскую деятельность.

"Согласно п. 1 ст.1 ФЗ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" совершение преступлений по мотивам политической ненависти или вражды, по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы является экстремистской деятельностью", ‒ сообщают в пресс-службе УФСБ по Кузбассу.

Суд признал кузбассовца виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Мужчина получил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Кроме того, он на два года потерял право на деятельность, связанную с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе "Интернет".

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