После рассмотрения дела судом обвиняемым назначено следующее наказание:

Сергей Антюшин - 8 лет лишения свободы,

- 8 лет лишения свободы, Александр Никитин - 5 лет и 6 месяцев лет лишения свободы,

- 5 лет и 6 месяцев лет лишения свободы, Игорь Полозиненко - 6 лет и 6 месяцев лет лишения свободы ,

- 6 лет и 6 месяцев лет лишения свободы , Сергей Генин - 5 лет лишения свободы,

- 5 лет лишения свободы, Андрей Бурсин - 6 лет лишения свободы,

- 6 лет лишения свободы, Георгий Соболев - 11 лет лишения свободы ,

- 11 лет лишения свободы , Надежда Судденок - 13 лет и 6 месяцев лишения свободы,

- 13 лет и 6 месяцев лишения свободы, Юлия Богданова - 14 лет лишения свободы.

Для четырех обвиняемых по второму уголовному делу о пожаре в "Зимней вишне" прокуратура запросила наказание в виде лишения свободы от 8 до 21 года.



Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" начался пожар, который унес жизни нескольких десятков человек, включая детей, которые оказались заперты в горящем здании.