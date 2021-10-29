Сегодня, 29 октября, суд вынес приговор по первому уголовному делу, расследование которого началось около трех лет назад после трагического пожара в кемеровском ТРЦ. Обвиняемыми по делу проходят восемь человек, для которых гособвинение запросило от 5 до 14,5 лет лишения свободы:
- Сергей Антюшин (охранник ТРЦ, обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. Запрос прокурора - 9,5 лет лишения свободы),
- Александр Никитин (инженер противопожарной системы ТРЦ, обвиняется по ч. 3 ст. 219 УК РФ за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. Запрос прокурора - 5,5 лет лишения свободы),
- Игорь Полозиненко (руководитель компании, обслуживавшей противопожарную систему ТРЦ, обвиняется по ч. 3 ст. 219 УК РФ за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. Запрос прокурора - 6 лет 8 месяцев лишения свободы),
- Сергей Генин (пожарный, тушивший здание ТРЦ, начальник караула, обвиняется по ч. 3 ст. 293 УК РФ за халатность, повлекшую смерть двух и более лиц. Запрос прокурора - 5 лет лишения свободы),
- Андрей Бурсин (пожарный, руководитель тушения ТРЦ, обвиняется по ч. 3 ст. 293 УК РФ за халатность, повлекшую смерть двух и более лиц. Запрос прокурора - 6 лет лишения свободы),
- Георгий Соболев (технический директор компании-собственника ТРЦ, обвиняется по ч. 3 ст. 219, ч. 3 ст. 238 УК РФ за нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц. Запрос прокурора - 13 лет лишения свободы),
- Надежда Судденок (гендиректор компании-собственника ТРЦ, обвиняется по ч. 3 ст. 219, ч. 3 ст. 238 УК РФ за нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц. Запрос прокурора - 14 лет лишения свободы),
- Юлия Богданова (гендиректор ООО "Зимняя вишня", обвиняется по ч. 3 ст. 219, ч. 3 ст. 238 УК РФ за нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц. Запрос прокурора - 14,5 лет лишения свободы).
После рассмотрения дела судом обвиняемым назначено следующее наказание:
- Сергей Антюшин - 8 лет лишения свободы,
- Александр Никитин - 5 лет и 6 месяцев лет лишения свободы,
- Игорь Полозиненко - 6 лет и 6 месяцев лет лишения свободы ,
- Сергей Генин - 5 лет лишения свободы,
- Андрей Бурсин - 6 лет лишения свободы,
- Георгий Соболев - 11 лет лишения свободы ,
- Надежда Судденок - 13 лет и 6 месяцев лишения свободы,
- Юлия Богданова - 14 лет лишения свободы.
Для четырех обвиняемых по второму уголовному делу о пожаре в "Зимней вишне" прокуратура запросила наказание в виде лишения свободы от 8 до 21 года.
Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" начался пожар, который унес жизни нескольких десятков человек, включая детей, которые оказались заперты в горящем здании.
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