Суд вынес приговор первым восьми фигурантам дела о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня"

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В Ленинском районном суде города Кемерово завершилось оглашение приговора по уголовному делу о пожаре в "Зимней вишне", фигурантами которого проходят восемь человек. Они получили от 5 до 14 лет лишения свободы.

Сегодня, 29 октября, суд вынес приговор по первому уголовному делу, расследование которого началось около трех лет назад после трагического пожара в кемеровском ТРЦ. Обвиняемыми по делу проходят восемь человек, для которых гособвинение запросило от 5 до 14,5 лет лишения свободы:

  • Сергей Антюшин (охранник ТРЦ, обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. Запрос прокурора - 9,5 лет лишения свободы),
  • Александр Никитин (инженер противопожарной системы ТРЦ, обвиняется по ч. 3 ст. 219 УК РФ за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. Запрос прокурора - 5,5 лет лишения свободы),
  • Игорь Полозиненко (руководитель компании, обслуживавшей противопожарную систему ТРЦ, обвиняется по ч. 3 ст. 219 УК РФ за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. Запрос прокурора - 6 лет 8 месяцев лишения свободы),
  • Сергей Генин (пожарный, тушивший здание ТРЦ, начальник караула, обвиняется по ч. 3 ст. 293 УК РФ за халатность, повлекшую смерть двух и более лиц. Запрос прокурора - 5 лет лишения свободы),
  • Андрей Бурсин (пожарный, руководитель тушения ТРЦ, обвиняется по ч. 3 ст. 293 УК РФ за халатность, повлекшую смерть двух и более лиц. Запрос прокурора - 6 лет лишения свободы),
  • Георгий Соболев (технический директор компании-собственника ТРЦ, обвиняется по ч. 3 ст. 219, ч. 3 ст. 238 УК РФ за нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц. Запрос прокурора - 13 лет лишения свободы),
  • Надежда Судденок (гендиректор компании-собственника ТРЦ, обвиняется по ч. 3 ст. 219, ч. 3 ст. 238 УК РФ за нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц. Запрос прокурора - 14 лет лишения свободы),
  • Юлия Богданова (гендиректор ООО "Зимняя вишня", обвиняется по ч. 3 ст. 219, ч. 3 ст. 238 УК РФ за нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц. Запрос прокурора - 14,5 лет лишения свободы).

После рассмотрения дела судом обвиняемым назначено следующее наказание:

  • Сергей Антюшин - 8 лет лишения свободы,
  • Александр Никитин - 5 лет и 6 месяцев лет лишения свободы,
  • Игорь Полозиненко - 6 лет и 6 месяцев лет лишения свободы ,
  • Сергей Генин - 5 лет лишения свободы,
  • Андрей Бурсин - 6 лет лишения свободы,
  • Георгий Соболев - 11 лет лишения свободы ,
  • Надежда Судденок - 13 лет и 6 месяцев лишения свободы,
  • Юлия Богданова - 14 лет лишения свободы.

Для четырех обвиняемых по второму уголовному делу о пожаре в "Зимней вишне" прокуратура запросила наказание в виде лишения свободы от 8 до 21 года.


Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" начался пожар, который унес жизни нескольких десятков человек, включая детей, которые оказались заперты в горящем здании.

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