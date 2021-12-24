Сегодня, 24 декабря, в Кемерове проходит оглашение приговора по второму делу об инциденте в ТРЦ "Зимняя вишня", произошедшем 25 марта 2018 года. Одной из обвиняемых стала Танзиля Комкова – экс-начальница Госстройнадзора Кузбасса. Ее обвиняли по ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств" и ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки".

Суд признал Комкову виновной и назначил ей наказание в виде 18 лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

Оглашение приговора остальным фигурантам второго дела о "Зимней вишне" продолжается.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что Танзиля Комкова просила суд учесть ее заслуги при вынесении приговора. Фигуранты второго дела пытались обжаловать свой арест. Обвиняемые по первому уголовному делу, возбужденному по факту пожара в "Зимней вишне", уже получили сроки от 5 до 14 лет.