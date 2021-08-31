Суд вынес приговор хранившей на балконе труп мужа новокузнечанке

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Жительница южной столицы Кузбасса, которая полтора месяца прятала труп супруга, отправится в колонию на несколько лет.

В Новоильинском районном суде Новокузнецка завершилось рассмотрение уголовного дела, которое было возбуждено в отношении женщины, убившей в декабре прошлого года своего мужа. Мертвое тело супруга горожанка перетащила на балкон, где оно пролежало с 10 декабря по 25 января.


В конце января новокузнечанка была помещена в СИЗО, теперь же вынесено решение о ее дальнейшей судьбе.


Согласно материалам, размещенным на сайте суда, женщине назначено наказание по ч.1 ст.105 УК РФ в виде семи лет колонии. При этом максимальная мера наказания по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.

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