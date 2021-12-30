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Суд вынес приговор фигурантам дела о вымогательстве акций разреза "Инской"

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Кемеровский Центральный районный суд завершает оглашение приговора по делу о вымогательстве акций АО "Разрез "Инской" и о взятках.

Орган государственной власти, признав подсудимых виновными в вымогательстве контрольного пакета акций разреза "Инской".


Так, бывший руководитель следственного управления СК РФ по Кемеровской области Сергей Калинкин получил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также ему назначен штраф в восемь миллионов рублей (он обвинялся в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и взятках (ст. 290 УК РФ)). Стоит отметить, что гособвинение запрашивало 16 ноября наказание в виде заключения на срок 14 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима, штрафа в 10 млн руб.


Что касается второго виновного, то за вымогательстве акций АО "Разрез "Инской" и взятки экс- заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Кемеровской области Сергея Крюков приговорен к шести годам колонии общего режима, тогда как обвинение предлагало 9,5 лет колонии строгого режима, а следователя этого отдела Артемия Шевелева суд приговорил к шести годам колонии общего режима.


Заместителям губернатора Кузбасса Алексею Иванову и Александру Данильченко досталось 6 лет и 5 лет 6 месяцев колонии общего режима, а начальнику департамента областной администрации Елене Троицкой — 5 лет 6 месяцев колонии общего режима. Гособвинение предлагало для Иванова и Данильченко 9 лет и 8 лет 6 месяцев строгого режима, а Троицкой — 7 лет 6 месяцев общего режима.


Начальник правового управления ООО "Западно-Сибирская угольная компания" Геннадий Вернигор приговори к 5 годам и 2 месяцам колонии общего режима против 6 лет строгого, предложенных гособвинением.

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