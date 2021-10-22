Суд вынес приговор членам кузбасской ОПГ

Установлено, что в 2015 году житель города Белово организовал преступную группу, которая занималась мошенничеством и вымогательством в отношении кузбассовцев. По данным правоохранителей, в группировку входили пятеро человек, в том числе подросток и сотрудник полиции. Злоумышленники создавали анкеты на сайтах знакомств и вели переписки с пользователями от лица "несовершеннолетних" юношей и девушек.

‒ В переписке аккуратно оговаривали свой возраст, а когда соискатели пугались отношений с якобы несовершеннолетними, обвиняемые описывали, что они уже давно имеют близкие связи. Таким образом, создавали компромат на желающих познакомиться, ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

После этого злоумышленники назначали встречу. Когда потерпевший подъезжал в определенное место, его блокировали и предъявляли документы с красными корочками. Мошенники заявляли, что жертва обвиняется в развратных действиях, но проблему можно решить примерно за 100 тысяч рублей. Всего от действий злоумышленников пострадали 24 человека, четыре из которых проживают за пределами Кузбасса.

В отношении членов группировки и двух ранее судимых мужчин ‒ они также проходят по данному делу, но не являются участниками ОПГ ‒ были вынесены приговоры.

Организатор преступной группировки получил наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальным участникам назначено наказание от 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима до трех лет лишения свободы условно. Один из фигурантов дела был освобожден от уголовной ответственности по отбытию наказания во время содержания под стражей.