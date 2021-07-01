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Суд временно запретил использовать технику на кузбасской шахте из-за выявленной угрозы жизни сотрудникам

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Шахтеры в Междуреченске на 30 суток лишились возможности пользоваться дизелевозом из-за нарушений промышленной безопасности.

Надзорные мероприятия на объекте были инициированы территориальным отделом Сибирского управления Ростехнадзора.


Так, специалистам удалось установить, что на дизелевозе, который эксплуатировался на шахте, был не опломбирован клапан регулировки угла опережения впрыска топлива, также выявлено было и то, что у техники имеются утечки гидравлического масла на гидромоторе приводного блока. Неисправности присутствовали и в звуковой сигнализации у кабины, а также в работе кнопки аварийной остановки двигателя.


Соответствующие материалы были направлены в Междуреченский городской суд, где юрлицо было признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»). В качестве наказания было назначено административное приостановление деятельности по эксплуатации дизелевоза на шахте сроком на 30 суток.

- Выявленные нарушения представляли непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, работающих на опасном производственном объекте, - отметили в пресс-службе УФССП Кузбасса.

Приставы приостановили деятельность опасного объекта и предупредили руководство шахты об административной и уголовной ответственности за противозаконное возобновление работы. Исполнение судебного решения будет регулярно проверяться сотрудниками ведомства.

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