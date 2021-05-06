Суд временно остановил работу литейного цеха в Кемерове из-за угрожающих здоровью людей нарушений

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Ростехнадзор выявил на участке плавильно-заливочного цеха в Кемерове грубые нарушения правил промышленной безопасности.

Надзорный орган обнаружил на литейном участке в Кемерове серьезные нарушения, угрожающие безопасности сотрудников, в связи с чем приостановил его работу.



Так, в здании плавильно-заливочного отделения отсутствовали документы, регулирующие порядок безопасного проведения работ, отсутствовал контроль за радиационной безопасностью и взрывоопасностью металлолома, на полу около сталеплавильной печи были выбоины и другие дефекты, а загружаемый в нее материал не просушивался и не прокаливался.


Согласно материалам Рудничного районного суда, ООО "Перспективные технологии" попало под административную ответственность по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ "Нарушение требований промышленной безопасности". Суд приостановил работу сталеплавильной электропечи и здания плавильно-заливочного отделения на 45 суток.


Судебные приставы предупредили руководителя предприятия об административной и уголовной ответственности, если цех начнет работу досрочно, отметили в областном УФССП.

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