Суд временно остановил работу литейного цеха в Кемерове из-за угрожающих здоровью людей нарушений

Надзорный орган обнаружил на литейном участке в Кемерове серьезные нарушения, угрожающие безопасности сотрудников, в связи с чем приостановил его работу.

Так, в здании плавильно-заливочного отделения отсутствовали документы, регулирующие порядок безопасного проведения работ, отсутствовал контроль за радиационной безопасностью и взрывоопасностью металлолома, на полу около сталеплавильной печи были выбоины и другие дефекты, а загружаемый в нее материал не просушивался и не прокаливался.

Согласно материалам Рудничного районного суда, ООО "Перспективные технологии" попало под административную ответственность по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ "Нарушение требований промышленной безопасности". Суд приостановил работу сталеплавильной электропечи и здания плавильно-заливочного отделения на 45 суток.

Судебные приставы предупредили руководителя предприятия об административной и уголовной ответственности, если цех начнет работу досрочно, отметили в областном УФССП.