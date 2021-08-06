Суд восстановил в должности уволенную во время отпуска по уходу за ребенком жительницу Кузбасса

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Работодатель в Осинниках уволил сотрудницу, пока она находилась в отпуске по уходу за ребенком. Женщине удалось отстоять свои права через суд.

Жительница Осинников работала диспетчером в местной транспортной компании на полставки. Забеременев, женщина ушла в отпуск. Однако еще до истечения отведенного времени фирма потребовала от сотрудницы выйти на работу.

— Когда ребенку исполнилось 1,5 года, руководство компании настаивало, чтобы женщина вышла на работу. В связи с тем, что женщина отказалась выходить на рабочее место в данный период, она была уволена якобы за прогул, — рассказали в областном УФССП.

Суд признал увольнение незаконным, в связи с чем приставы нагрянули к работодателю и рассказали, чем грозит неисполнение судебного решения. Впоследствии женщина была восстановлена должности.

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