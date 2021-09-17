Суд во второй раз отложил заседание по делу о закрытии кемеровского ТРК

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В Кемерове отложено предварительное заседание, на котором должно быть рассмотрено дело о нарушениях, повлекших закрытие крупного торгового объекта.

Первое предварительное слушание по делу о нарушениях в ТРК "Гринвич" на проспекте Молодежном, 2 в Кемерове было назначено на 25 августа. Об этом свидетельствуют материалы в картотеке дел Заводского районного суда. Однако заседание перенесли на 15 сентября, запросив доказательства. Теперь суд вновь отложил слушание, назначив новую дату — 11 октября, к которой также потребовал доказательства.


Напомним, 4 августа приставы опечатали ТРК "Гринвич" из-за выявленных нарушений. 26 августа торговый комплекс частично заработал. Неделю назад, 10 сентября, его вновь закрыли для посетителей.

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