Суд во второй раз отложил заседание по делу о закрытии кемеровского ТРК

Первое предварительное слушание по делу о нарушениях в ТРК "Гринвич" на проспекте Молодежном, 2 в Кемерове было назначено на 25 августа. Об этом свидетельствуют материалы в картотеке дел Заводского районного суда. Однако заседание перенесли на 15 сентября, запросив доказательства. Теперь суд вновь отложил слушание, назначив новую дату — 11 октября, к которой также потребовал доказательства.

Напомним, 4 августа приставы опечатали ТРК "Гринвич" из-за выявленных нарушений. 26 августа торговый комплекс частично заработал. Неделю назад, 10 сентября, его вновь закрыли для посетителей.