Суд в Новокузнецке наказал купившего оценки за зачеты и экзамены студента

22-летний студент из Новокузнецка перевел заведующей одного из отделений 89 тысяч рублей за зачеты и оценки экзаменов, которые фактически сдавать не планировал. Однако в возможностях сотрудницы учебного учреждения молодой человек значительно заблуждался.

О преступной деятельности работница стало известно сотрудникам полиции. После проведения оперативных мероприятий материалы были переданы в следственные органы.

– Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. В отношении заведующей было возбуждено уголовное дело, в настоящее время оно рассматривается в суде, – передает СУ СК по Кузбассу.

Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно. В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении заведующей отделением.