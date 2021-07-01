Суд в Москве изучит дело о строительстве шахты возле кемеровской Лесной Поляны

Жалоба Роснедр и кемеровских властей на ранее принятое решение арбитражного суда по делу ООО "Шахта Лапичевская" будет рассмотрена на заседании в московском суде.

Стоит отметить, что проведение заседания было запланировано на 28 июня, однако позже его перенесли на две недели, назначив встречу на 12 июля.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что шахта возле кемеровской Лесной Поляны отстояла в суде право на лицензию. При этом добывать уголь на территории возле кемеровского района "Лапичевская" в ближайшее время в любом случае не сможет, поскольку на указанной территории создана особая природоохранная зона.