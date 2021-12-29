Суд в Кузбассе заставил РЖД выплатить моральную компенсацию пятерым детям

Гибель 49-летнего жителя поселка Чугунаш Таштагольского района произошла в мае 2021 года. Мужчина скончался от травм, полученных в результате наезда грузового состава. На иждивении у погибшего находились пятеро детей. В связи с этим, правоохранители обратились в суд с иском к ОАО "РЖД" и потребовали взыскать с компании денежные средства в качестве возмещения морального вреда, сообщают в пресс-службе Новокузнецкой транспортной прокуратуры.
По решению суда пятеро несовершеннолетних получили моральную компенсацию в размере 350 000 рублей.
Загрузка комментариев