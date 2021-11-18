Суд в Кузбассе запретил деятельность одного из онлайн-магазинов

Сотрудниками Роспотребнадзора Кузбасса был обнаружен сайт, занимавшийся продажей табачной продукции дистанционным способом. Вход в онлайн-магазин был свободным, не требовал предварительной регистрации и ввода пароля, что давало возможность любому пользователю ознакомиться с ассортиментом. В том числе, доступ к представленной на сайте информации могли получить несовершеннолетние.

Согласно п. 3 ст. 19 ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", нахождение в открытом доступе в сети "Интернет" информации, содержащей сведения о реализации табачной продукции дистанционным способом, нарушает законодательство, сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Кузбассу.

Инспекторы надзорного органа обратились с иском в районный суд Кемерова, который вынес решение о запрете размещенной на сайте информации на территории РФ. На сегодняшний день онлайн-магазин заблокирован.