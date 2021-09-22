Суд в Кузбассе закрыл газовую заправку из-за опасных нарушений

Сотрудники Ростехнадзора выявили существенные нарушения в деятельности газовой заправки в Чебулинском районе. Так, у юридического лица отсутствовал договор со спасателями, а также не было результатов ежесменного осмотра оборудования и газопроводов. Не проверялись клапаны и их регулировка, на объекте не было журнала учета газоопасных работ, также плановые ремонты оборудования проводились не в полном объеме.

В итоге суд признал собственника виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, и вынес решение об административном приостановлении деятельности газозаправочной станции на 90 суток, сообщили в УФССП.