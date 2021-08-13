Суд в Кузбассе вынесет приговор за разбой напавшим на покупателя орехов грабителям

В Кузбассе будут судить прокопчанина и трех жителей Тисульского района сразу по нескольким статьям (кража, разбой, вымогательство). Житель Прокопьевска договорился с жителем пгт. Тисуль о продаже кедровых орехов. Однако на встречу приехал не один: сообщники в масках под угрозой сжечь машину стали вымогать деньги. Потерпевший успел позвонить брату, который и рассказал полиции, что его родственника увезли на водоем и, угрожая расправой, похитили 47 тыс. рублей.

— Налетчики пригрозили мужчине применением оружия, забрали деньги, мобильный телефон и скрылись, — рассказали в областном ГУ МВД.

В результате злоумышленников задержали и заключили под стражу. По данным полиции, предполагаемый организатор после освобождения из колонии приехал в Тисуль и собрал группу подельников.

— Один из которых предоставил для проведения конспиративных встреч арендованную квартиру, второй – автомобиль и даже трактор Т-40 с прицепом для будущего вывоза похищенного имущества. Лидер также приобрел пневматический пистолет для запугивания своих жертв, — добавили в ведомстве.

Ранее группировка уже похитила со склада орехи на 110 тыс. рублей, а лидер забрал у местного жителя 70 тыс. рублей в качестве "дани" за возможность покупать у населения орехи.

Тисульский районный суд рассмотрит уголовное дело. Санкции вменяемых статей предусматривают лишение свободы до 15 лет.