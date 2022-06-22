Инцидент произошел в октябре 2021 года в Промышленновском районе. Местная жительница, 57-летняя женщина, распивала спиртное вместе с сожителем. Женщине не понравилось, что 47-летний мужчина чрезмерно нежен с ней. Разозлившаяся жительница Кузбасса нанесла возлюбленному ножевое ранение в шею, а затем попросила соседей вызвать "скорую". Медикам оставалось лишь констатировать смерть кузбассовца.

В отношении женщины было возбуждено уголовное об убийстве. Суд назначил ей наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Свой срок жительница Кемеровской области будет отбывать в колонии общего режима.