Суд в Кузбассе вынес приговор убийце "слишком нежного" мужчины

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Жительница Кемеровской области выслушала приговор после того, как смертельно ранила сожителя.

Инцидент произошел в октябре 2021 года в Промышленновском районе. Местная жительница, 57-летняя женщина, распивала спиртное вместе с сожителем. Женщине не понравилось, что 47-летний мужчина чрезмерно нежен с ней. Разозлившаяся жительница Кузбасса нанесла возлюбленному ножевое ранение в шею, а затем попросила соседей вызвать "скорую". Медикам оставалось лишь констатировать смерть кузбассовца.


В отношении женщины было возбуждено уголовное об убийстве. Суд назначил ей наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Свой срок жительница Кемеровской области будет отбывать в колонии общего режима.

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