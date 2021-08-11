Суд в Кузбассе отклонил иск о снятии с выборов в Госдума депутата-единоросса с иностранными активами

По словам автора иска Вячеслава Чернова, при принятии такого решения суд принял во внимание, что избирательная комиссия Кемеровской области исполнила формальный порядок регистрации кандидата на выборы в Госдуму. Речь идет об уведомлении о том, что Максимов, который избирается по Новокузнецкому округу, якобы не имел во владении ценных бумаг зарубежных компаний на момент регистрации в качестве кандидата (Российское законодательство запрещает кандидатам в Госдуму владеть иностранными активами. То же самое касается действующих депутатов Госдумы. ФЗ от 22.02.2014 N 20-ФЗ (ред. от 04.06.2021) "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" - прим. ред.)

Отметим, что в июля избирком публиковал сведения о доходах Максимова, из которых следует, что единоросс действительно владеет иностранными активами. По заявлению той же избирательной комиссии, на момент регистрации кандидат не имел ценных бумаг. В своих словах представители организации ссылались на данные Росфинмониторинга и ФНС.

Юрист, представляющий интересы Чернова в суде, считает, что в данном случае то, что Максимов в нарушение закона владеет акциями, попадает в так называемую "серую зону" законодательства. Он пояснил, что избирком подавал запрос об имуществе единоросса в Росфинмониторинг 19 июля, когда активы Максимова еще не попали под запрет. При этом ответ Росфинмониторинга также не может быть исчерпывающим и, как следствие, обладать юридической силой.

Таким образом, депутат и имеет и не имеет право на владение иностранными активами. Суд в данном случае не стал обращать внимание на приведенные со стороны истца аргументы, а взял за основу своего решения формальности, которые были соблюдены кемеровской избирательной комиссией. Об этом сообщает издание "Тайга.инфо".

Ранее действующий депутат Госдумы от "Единой России" Александр Максимов выступал за введение пенсионной реформы, а также поддерживал законопроект о цензуре в интернете. По итогам 2020 года он также стал вторым среди народных избранников из Кузбасса с наибольшим доходом, заработав за год более восьми миллионов рублей.