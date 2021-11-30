Суд в Кузбассе оштрафовал УК на 400 тысяч рублей за упавший с крыши снег

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Кузбасский суд обязал управляющую компанию выплатить материальный ущерб бизнесмену после того, как с крыши дома из-за несвоевременной уборки сошел снег.

В Таштагольском районе при разгрузке товара бизнесмена из автомобиля, который осуществлял доставку мебели, с крыши здания сошел снег, в результате чего повреждения получил припаркованный фургон.


Суд установил, что инцидент произошел из-за несвоевременной очисткой кровли управляющей компанией.

– В результате происшествия транспортному средству были причинены механические повреждения. Грузовику потребовался восстановительный ремонт, – прокомментировали в УФССП по Кузбассу.

В результате, государственный орган власти принудил руководство УК возместить предпринимателю материальный ущерб в размере 411 000 рублей. Приставы провели беседу с виновниками, после чего сумма была выплачена в полном объеме.

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