Суд в Кузбассе обязал муниципалитет отремонтировать дороги

Мужчина обратился в суд в ноябре прошлого года с иском в отношении администрации Мариинска, чтобы власти отремонтировали дорожное полотно, поскольку в некоторых частях города оно не отвечало требуемому качеству.

— Начиная с 2018 года он неоднократно обращался в администрацию Мариинского городского поселения с просьбой о приведении дорог города Мариинска в соответствие с установленными требованиями действующих нормативно-правовых актов, — сообщили в Мариинском городском суде.

Отмечается, что власти подтверждали наличие проблем на городских улицах, обещали выполнить ремонт, однако к реальным действиям это не приводило. Кроме того, горожанин потребовал от муниципалитета поставить павильоны на остановочных пунктах.

— В судебном заседании представители ответчика с исковыми требованиями не согласились, однако и не оспорили факт несоответствия требованиям законодательства дорожного покрытия участков дорог, указанных истцом, — говорится в материалах суда.

Ответчик обозначил необходимый для выполнения требований срок — 1 ноября 2021 года. Тем не менее по ранее поданному иску подобные меры должны были прийти в исполнение в 2017, но ремонт так и не был выполнен.

Суд обязал подразделение — гордминистрации Управление по имуществу и жизнеобеспечению — до 1 ноября текущего года отремонтировать дороги и поставить остановки.