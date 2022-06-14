Суд в Кузбассе назначил наказание поставщику кислорода в больницы

Компания "Мариинск-Газ", поставляющая кислород в медучреждения, допустила ряд нарушений, которые в дальнейшем были выявлены Ростехнадзором. Организация, которая использовала работающее под давлением оборудование, не осуществляла должный производственный контроль. Среди прочего, на предприятии не было инструкции наполнения баллонов, которая была бы разработана с учетом свойств газа. В общей сложности специалисты обнаружили более десяти нарушений в области промышленной безопасности.

Примечательно, что до этого компания уже попадала в поле зрения надзорного органа, но большинство нарушений так и не устранила. Суд приостановил деятельность организации на 90 суток из-за опасности для жизни и здоровья населения, сообщают в пресс-службе Мариинского городского суда.

Постановление было немедленно приведено в исполнение и не обжаловалось.