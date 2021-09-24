Суд в Кузбассе наказал "черного кота" за сбыт наркотиков

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Из данных от областного МВД следует, что городской суд Междуреченска принял решение в отношении 37-летнего уроженца Новокузнецка, который осуществлял торговлю наркотиками под псевдонимом "черный кот".

"Черный кот" попался стражам закона в Междуреченске на производстве и сбыте запрещенных веществ. Так, с этой целью житель Новокузнецка переехал в Междуреченск, где планировал спрятать "синтетику" в районе дамбы Томи. Там противозаконную заначку и обнаружили силовики, они изъяли десять свертков с наркотиками.

В ходе расследования установлено, что наркоторговец из Новокузнецка являлся курьером интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. В сети Интернет он имел никнейм "черный кот". Выполняя инструкции "куратора", он распространял дозы наркотиков на территории Междуреченска, прокомментировали в ГУ МВД по Кемеровской области.

После сбора доказательственной базы уголовное дело в отношении драгдилера было направлено в суд, который признал 37-фигуранта рецидивиста и приговорил его по ч. 3 ст. 30 УК РФ - ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к пяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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